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    • 11.01.2021 12:58
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    Memura, işçiye, iş dünyasına ... İşte zorba Kılıçdaroğlu'nun ını ifşa eden o video

    Demokratik yönetim görünümü altında CHP'deki tek adamlığını sürdüren ve ekibi faşist ve diktatöryel söylemleri ağzından düşürmüyor. Kılıçdaroğlu, kendisinin ve ekibinin "İktidarı destekleyen medya kuruluşlarına el koyacağız. İktidar ile çalışan şirketlerin mal varlıklarına el koyacağız. İktidar ile çalışan memurları işten atacağız." gibi lerini inkar ederken, ortaya çıkan görüntüler nın ını açık ediyor.


    Partisine oy vermeyen memuru, çiftçiyi eden CHP'nin tek adamı , 'AK Parti'yi destekleyen iş adamlarının şirketlerine el koyacağız; muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız. Onlarla çalışan memurları işten atacağız. AK Parti'de görev yapanların mallarına el koyacağız.' Tam bir akıl tutulması. Böyle bir şey ağzımızdan hiç çıkmadı. Demokrasiyi bu ülkede koşulsuz savunan tek partiyiz, Sayın Erdoğan bunu iyi bil." dedi.

    YALANI ORTAYA ÇIKTI
    makinesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiası çok geçmeden çürüdü. Kılıçdaroğlu'nun inkar ettiği "İktidarı destekleyen medya kuruluşlarına el koyacağız. İktidar ile çalışan şirketlerin mal varlıklarına el koyacağız. İktidar ile çalışan memurları işten atacağız." gibi tehditler, ortaya çıkan görüntülerle açık edildi.

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    Haberler Güncel Memura, işçiye, iş dünyasına tehdit... İşte zorba Kılıçdaroğlu'nun yalanını ifşa eden o video