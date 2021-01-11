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    • 11.01.2021 07:10
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere kuvvetli yağış ve kar uyarısı | 11 Ocak İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, 'nın kuzey ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Karadeniz kıyıları, ve Çankırı çevreleri, 'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 11 Ocak il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden o illere kuvvetli yağış ve kar uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Samsun ve Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

    Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların, gece saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 16°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yağışlar kuvvetli

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 16°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yağışlar kuvvetli

    SAKARYA °C, 25°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DENİZLİ °C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 22°C
    Parçalı ve zamanla çok bulutlu

    MANİSA °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de rüzgarın güney yönlerden yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

    ADANA °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerde güney yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

    ÇANKIRI °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KONYA °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 18°C
    Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 23°C
    Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 14°C
    Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı, il geneli akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 18°C
    Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Çok bulutlu, doğusu ile Samsun çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    RİZE °C, 14°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 18°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 15°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM °C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KARS °C, -1°C
    Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

    MALATYA °C, 4°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 7°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 15°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 17°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 13°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 18°C
    Az bulutlu ve açık

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    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere kuvvetli yağış ve kar uyarısı | 11 Ocak İstanbul'da hava nasıl olacak?