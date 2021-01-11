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    • 11.01.2021 14:21
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    SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs açıklaması: İki devletli çözümün olması gerekiyor

    Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı , KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu: "(Kıbrıs meselesinde) Egemen eşitliğin müzakere edilmesi, iki devletli çözümün olması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

    AA
    Bakan Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs açıklaması

    Dışişleri Bakanı , KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu Kıbrıs meselesine ilişkin, "Egemen eşitliğin müzakere edilmesi, iki devletli çözümün olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.


    İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından önce çıkanlar:

    "İki devletli bir çözüm olması gerekiyor. Bunu bütün kesimlere anlatmalıyız. Son günlerde Avrupa'ya yaptığım seyahatlerde de, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in gerçekleştirdiği görüşmede de bu konu gündeme geldi. İki devletin çözümün neden olması gerektiğini tüm tezlerimizle beraber anlatacağız.

    52 yıldır iyi niyetle yaklaştık. Olmadı, olmayacak olanı da zorlamaya gerek yok. Doğu Akdeniz konferansına KKTC katılmazsa Güney Kıbrıs'ın da katılmasına izin vermeyiz. Kapalı Maraş'ın açılması sürüyor. Önce kamusal alanlar açılmaya başlandı.

    Ocak ayı içerisinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz."

    "FEDERASYON SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
    Toplantıda konuşan KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs meselesine ilişkin,"Toplumlar arası görüşmeler süreci bitmiştir. Federasyonu görüşmek söz konusu değildir." dedi.

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