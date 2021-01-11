Bayrak töreni saat kaçta? 11 Ocak TRT EBA TV okullarda bayrak töreni izle!

Bayrak töreni saat kaçta? TRT EBA TV 11 Ocak bayrak töreni izle! Okullarda bayrak töreni yapılacağı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, öğrenci, öğretmen ve ailelerin bulundukları yerden İstiklal Marşı'na eşlik için davet edilmelerini istediği bildirildi.

BAYRAK TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamada, her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden gür bir sesle yükselen İstiklal Marşı'nın salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okunamadığına dikkat çekildi.