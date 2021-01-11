Son dakika... Koronavirüs tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını önlemek amacıyla devreye alınan kararlar halen uygulanıyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar belirli saatler arasında sokağa çıkabiliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.35'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya geldi. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsle mücadele kapsamında pek çok tedbir alındı. Gözler şimdi "65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı" sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, yasaklar ne zaman kalkacak? İşte merak edilen son detaylar...

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizde yer alacak.