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    • 11.01.2021 18:09
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakanı Rama ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklar, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

    AA
    Türkiye ve Arnavutluk arasında kritik temas

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakanı ile görüştü. Görüşmenin içeriğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.



    Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı ile 'da gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın kendisini Dışişleri Bakanı 'la 'da buluşturmak istediğini ancak Dendias'ın bu dönemde karantinaya girdiğini belirtmişti.

    "TİRAN'A GİDEREK DENDİAS'LA GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"
    Çavuşoğlu, "Bu ilk görüşmeden sonra da Rama'nın daveti üzerine Tiran'a giderek Dendias'la görüşmeye hazırım. Bu bir davettir, umarım Yunanistan bu fırsatı, bu daveti geri çevirmez ve istikşafi görüşmeler en yakın zamanda başlar." ifadelerini kullanmıştı.

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