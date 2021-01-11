Silüeti belirdi

İkiz bebeklerinden birini anne karnında kaybeden Matur'un diğer bebeği ise sadece 3 gün hayata tutunabildi. Ardından birkaç deneme de olumsuz sonuçlanan çift, tüm tedavileri reddetti.

Kadın yine hamile kaldı. 24 haftalık hamileyken doğum yaptı. Asya bebek için yaşama umudunun az olduğu söylendi. Hayata sımsıkı tutunan Asya bebek, 106 gün taburcu oldu. Matur, "Çok mutluyum" dedi.