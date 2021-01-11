Silüeti belirdi

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak kedi yolu büyük oranda tamamlandı. Avrupa ve Asya kıtaları, Lapseki'den Gelibolu yakasına kadar uzanan kedi yolu ile birbirine bağlanınca, Çanakkale Köprüsü'nün silüeti de iyice belirdi.
Lapseki ilçesindeki 680 metrelik yaklaşım viyadüğü tabliyesinin tamamlanmasına da bir adım kaldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, kedi yolunun ardından Şubat ayı içerisinde ana halatlar ile askı halatlarının montajına başlanması planlanıyor.
EN ÇOK ŞİKAYET TELEFONDAN
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl tüketici hakem heyetlerine yapılan toplam 594 bin 270 başvurunun yüzde 87.8'inin karara bağlandığını belirterek, "Bu kapsamda 860 milyon 778 bin 208 lira değerinde uyuşmazlık değerlendirildi. Alınan kararların yüzde 59'u tüketiciler lehine sonuçlandı" dedi. Bakan Pekcan, geçen yıl tüketici hakem heyetlerine en çok 50 bin 515 adetle cep telefonu, 40 bin 567 adetle ayakkabı, 36 bin 919 adetle internet abonelikleri, 31 bin 457 adetle kredi kartı üyelik ücreti ve 18 bin 659 adetle GSM aboneliklerine ilişkin başvuru yapıldığını kaydetti.
28.3 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 28 milyon 302 bin lira devretti. 5 bilenler 17 bin 879'ar, 4 bilenler 585'er, 3 bilenler 27'şer, 2 bilenler ise 2 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.
MUCİZE BEBEK!
Antalya'da yaşayan Meryem ve Ender Matur (41) çifti, 2013 yılında evlendi. Çocuk sahibi olmak isteyen çift, tüp bebek tedavisi gördü. İkiz bebeklere hamile kalan Meryem Matur, yüksek tansiyon nedeniyle 24'üncü haftada doğum yaptı.
İkiz bebeklerinden birini anne karnında kaybeden Matur'un diğer bebeği ise sadece 3 gün hayata tutunabildi. Ardından birkaç deneme de olumsuz sonuçlanan çift, tüm tedavileri reddetti.
Kadın yine hamile kaldı. 24 haftalık hamileyken doğum yaptı. Asya bebek için yaşama umudunun az olduğu söylendi. Hayata sımsıkı tutunan Asya bebek, 106 gün taburcu oldu. Matur, "Çok mutluyum" dedi.
YUSUF VE ZEYNEP İLK SIRADA!
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2020 yılında dünyaya gelen bebeklere konulan isimlerle ilgili verileri açıkladı. 2020 yılında Türkiye'de 559 bin 753 erkek, 531 bin 390 kız bebek dünyaya geldi. 2020 yılında en çok tercih edilen isim Yusuf ve Zeynep oldu.
YAŞAMA PEDAL
Yardım kurumlarına bağış toplamak için İngiltere'den Çin'e doğru bisikletiyle 30 bin kilometrelik yolculuğu çıkan kanser hastası Luke Grenfell- Shaw, İstanbul'a ulaştı. Yolculuğu boyunca yakalandığı Coronavirüsü de atlatan 26 yaşındaki İngiliz Luke Grenfell-Shaw, birkaç gün sonra Çin'e doğru tekrar pedal çevirmeye başlayacak.