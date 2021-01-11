Coronavirüs salgını nedeniyle mekanlar kapatıldı!
Ancak fırsatçılar kafe'lerini tedbire değil, paraya çalıştırdı.
Bazı uyanıklar evlerini kafe yaptı.
Bir çayı 5 tl'ye sattı. 2 çay, meyve, bisküvi ve kuruyemişli mönünün fiyatı 100 liraydı.
SERİ KATİL CORONA
Samsun Bafra'dan gelen haber yürekleri yaktı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Necati Emirhan'ın amcası, dayısı ve ağabeyi Kenan Emirhan (40) COVİD-19 nedeniyle hayata gözlerini kapadı. Kendisi de enfekte olan Dr. Emirhan, 20 gün boyunca hastalıkla savaştı. Daha 36 yaşındaydı. Ancak 7 Ocak günü hayata gözlerini kapadı. Dün de COVİD tedavisi gören öğretmen kardeşi Selman Emirhan (33) kurtarılamadı. Mezarları yanyana kazılan kardeşler, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.
DAHA 22 YAŞINDAYDI
Virüs, genç yaşlı dinlemedi. Hakkari'de diyabet hastası 22 yaşındaki Zilan Çetinkaya, COVİD-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 3 gündür yoğun bakımda mücadele eden genç kız dün gözyaşlarıyla toprağa verildi.
BU UYARIYA KULAK VERİN!
Covid-19, hayatı tehdit etti. Şimdi de hastalığı atlatanlarda işitme kaybı tespit edildi. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Adnan Ekinci, "COVİD-19 geçirenlerde kulakta dolgunluk, çınlama ve işitmede azalma görülmesi durumunda hemen hekime başvurulmalı" dedi.
EN ACI PAYLAŞIM
Konya'da diş teknisyeni Mümin Aladağ, bir ay arayla ikinci kez COVİD- 19'a yakalandı. Kurtarılamadı. Ondan geriye, 12 gün önce yaptığı paylaşım kaldı: Arkadaşlar bu Coronavirüs bildiğiniz gibi değil. Dikkat edin arkadaşlar.
NEFES NEFESE MÜCADELE
Bingöl'de astım hastası hemşire Nesime Gevri (33), COVİD-19'a karşı canla başla mücadele etti. İki kez yakalandığı virüsü yendi. "İlkini ağustosta, ikinciyi aralıkta geçirdim. İkincisi daha ağır geçti. Rehavete kapılıp da maske, mesafe ve temizlikten ödün vermesinler" dedi.
UĞURLU TAKIM
Biontech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, COVİD- 19'u bitirecek aşıyı buldu. Hepimizin gururu oldu. Üniversite yıllarında ise Köln kentinde amatör takımda top koşturdu. Barışspor isimli takımda futbol oynayan Prof. Dr. Şahin'in bu fotoğrafı çok konuşuldu.
LONDRAM
İngiltere, Covid-19'e teslim oldu. Virüsün mutasyona uğradığı ülkede, günlük vaka sayısı 60 bini buldu! Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, "COVID-19, Londra hastanelerini yetersizlikle tehdit ediyor. Durum derinden endişe verici. Evde kalarak hayatlar kurtaracak gücümüz var" diye konuştu.
KRALİÇE DE AŞILANDI
İngiltere'de şimdiye kadar 2 milyona yakın kişi aşılandı. Kraliçe Elizabeth (94) ile ve eşi Prens Philip'e (99) de dün aşının ilk dozu yapıldı. Çiftin hangi aşıyı olduğunu açıklamadı.