SERİ KATİL CORONA



Samsun Bafra'dan gelen haber yürekleri yaktı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Necati Emirhan'ın amcası, dayısı ve ağabeyi Kenan Emirhan (40) COVİD-19 nedeniyle hayata gözlerini kapadı. Kendisi de enfekte olan Dr. Emirhan, 20 gün boyunca hastalıkla savaştı. Daha 36 yaşındaydı. Ancak 7 Ocak günü hayata gözlerini kapadı. Dün de COVİD tedavisi gören öğretmen kardeşi Selman Emirhan (33) kurtarılamadı. Mezarları yanyana kazılan kardeşler, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.