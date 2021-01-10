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    • 11.01.2021 05:21
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    genelinde 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    genelinde 8 Ocak Cuma günü 21:00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05:00 itibariyle sona erdi. Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı.

    56 saat süren kısıtlama sona erdi

    genelinde 8 Ocak Cuma günü 21:00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05:00 itibariyle sona erdi.

    'nde, 30 Kasım'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı , id-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı. Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti.

    Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı.

    Bu kapsamda altıncısı 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

    Yeni bir karar alınıncaya kadar sokağa çıkma kısıtlamalarına devam edilecek.

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    Haberler Güncel Türkiye genelinde 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi