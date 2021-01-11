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    Bakan Akar Nemruş ile görüştü (Güncel haberler)

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Savunma Bakanı ile ’da bir araya geldi. Görüşmede ikili iş birliğini geliştirme ve güçlendirme çabaları çerçevesinde gerçekleşti.

    Bakan Akar Nemruş ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Savunma Bakanı ile 'da bir araya geldi. Görüşmede ikili iş birliğini geliştirme ve güçlendirme çabaları çerçevesinde gerçekleşti.

    TÜM OKULLARDA BAYRAK TÖRENİ
    Bugün tüm okulların bahçesinde saat 10.00'da yönetici ve görevli personellerin katılımıyla bayrak töreni yapılacak. Tören, eş zamanlı olarak İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarında yayınlanacak.

    FETÖ EVİNDEN 1 DOLAR ÇIKTI
    Adana'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 11 kişi salıverildi. Şüphelilerin evinden teröristbaşı Gülen'in görüntülerinin olduğu CD ile dua yazılmış 1 dolar ele geçirildi.

    RUSYA'DA KRİTİK GÖRÜŞME
    Rusya lideri Putin, bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı ile 'da bir araya gelecek. Üçlü görüşmede Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmanın uygulanma süreci değerlendirilecek.

    ABD'DE SİLAHLI SALDIRI: 5 ÖLÜ
    ABD'nin kentinde Jason Nightengale adlı silahlı saldırgan, aynı gün içinde farklı semtlerde 7 kişiyi vurdu. Yaralılardan 5'i hayatını kaybetti. Zanlı kıstırıldığı bir AVM'de çıkan çatışmada öldürüldü.

    PENCE TÖRENE KATILACAK
    ABD başkanlık değişimine 9 gün kaldı. Başkan Trump, görev teslim törenine katılmayacağını açıkladı. Yakın kaynaklar ise Başkan Yardımcısı 'in törene katılacağını vurguladı.

    PAPA'NIN DOKTORU ÖLDÜ
    Papa Francis'in, doktoru (78) COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Gelecek hafta aşılamanın başlayacağını söyleyen Papa, "Ben de aşı olacağım" demişti.

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    Haberler Güncel Bakan Akar Nemruş ile görüştü (Güncel haberler)