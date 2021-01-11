Bakan Akar Nemruş ile görüştü (Güncel haberler)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Libya Milli Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede ikili iş birliğini geliştirme ve güçlendirme çabaları çerçevesinde gerçekleşti.

TÜM OKULLARDA BAYRAK TÖRENİ

Bugün tüm okulların bahçesinde saat 10.00'da yönetici ve görevli personellerin katılımıyla bayrak töreni yapılacak. Tören, eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarında yayınlanacak.

FETÖ EVİNDEN 1 DOLAR ÇIKTI

Adana'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 11 kişi salıverildi. Şüphelilerin evinden teröristbaşı Gülen'in görüntülerinin olduğu CD ile dua yazılmış 1 dolar ele geçirildi.

RUSYA'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Rusya lideri Putin, bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Moskova'da bir araya gelecek. Üçlü görüşmede Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmanın uygulanma süreci değerlendirilecek.

ABD'DE SİLAHLI SALDIRI: 5 ÖLÜ

ABD'nin Chicago kentinde Jason Nightengale adlı silahlı saldırgan, aynı gün içinde farklı semtlerde 7 kişiyi vurdu. Yaralılardan 5'i hayatını kaybetti. Zanlı kıstırıldığı bir AVM'de çıkan çatışmada öldürüldü.

PENCE TÖRENE KATILACAK

ABD başkanlık değişimine 9 gün kaldı. Başkan Trump, görev teslim törenine katılmayacağını açıkladı. Yakın kaynaklar ise Başkan Yardımcısı Mike Pence'in törene katılacağını vurguladı.

PAPA'NIN DOKTORU ÖLDÜ

Papa Francis'in, doktoru Fabrizio Soccorsi (78) COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Gelecek hafta aşılamanın başlayacağını söyleyen Papa, "Ben de aşı olacağım" demişti.