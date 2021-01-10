İREM BİLMECESİ!



Kütahya'da Hakan Gül ile Umahan Gül çiftinin 3 çocuğundan biri olan İrem Gül (18), 15 gün önce ablasının evinden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Polis arama başlattı. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Baba Hakan Gül, "Çocuklarım için 50 yaşıma kadar fedakârlık ettim"dedi.