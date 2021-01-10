Zonguldak'ta Çağla Çiçekçi, (22) geçen yıl evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan genç kadın, hayata tutunmayı başardı. Şüpheli ise tutuklandı.
Taburcu olduktan yaşadıklarını anlatan Çiçekçi, "Mutfakta iken Ufuk benim boğazıma sarıldı ve tezgahın üzerine yatırdı. Bu esnada elinde bıçak olduğunu fark ettim.
Ben bu arada bayılmış olacağım ki kendime geldiğimde solanda çekyatın kenarındaydım. Camdan kendimi dışarı attım. Bıçaklandığımı hatırlayamıyorum" dedi.
KORKU ODASI!
Kayseri'de Tülay B. ile eşi Cengiz B, arasında dün tartışma çıktı. Öfkeli koca, talihsiz kadını darp edip odaya kilitledi. Tülay B, polisi arayarak yardım istedi. Ekipler, mahsur kalan Tülay B.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Tülay B, itfaiyenin merdivenli aracıyla pencereden alınarak evden çıkarıldı. Eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri süren kadın hastaneye kaldırıldı.
Bu sırada Cengiz B, eve geldi. Sokak kısıtlaması olduğu hatırlatılan Cengiz B, mahalledeki markete gittiğini ileri sürdü.
Şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İREM BİLMECESİ!
Kütahya'da Hakan Gül ile Umahan Gül çiftinin 3 çocuğundan biri olan İrem Gül (18), 15 gün önce ablasının evinden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Polis arama başlattı. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Baba Hakan Gül, "Çocuklarım için 50 yaşıma kadar fedakârlık ettim"dedi.
CAMİDE SIR ÖLÜM
Antalya'da Muzaffer Y. (30), '2 rekat namaz kılacağım' diyerek camiyi kapattırmadı. Bir süre sonra ise caminin üst katında ölü bulundu. Sır ölüm için araştırma başlatıldı.