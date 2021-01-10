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    • 10.01.2021 13:27
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    'de dev uyuşturucu operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberi... ’de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

    Eskişehir'de torbacı operasyonu!

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, 4 şahıs yakalandı.

    Yapılan aramalarda ise 510,88 gram esrar maddesi, 127,40 gram amin, 25 adet hap, 3,04 gram i, 1 adet , 1 adet tabanca ve 2 adet mermi ele geçirildi.
    Gözaltına alınan 2 şüpheli şahsa 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan, diğer 2 şahsa ise 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

    Öte yandan, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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    Haberler Güncel Eskişehir'de dev uyuşturucu operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı