Milli İstihbarat Teşkilatı internet sitesindeki kariyer sayfasını yenileyerek gençlere çağrıda bulundu. Bir de video paylaşan MİT videoyu 'Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz' adıyla servis etti.
Videoda "Okumaya ne kadar meraklı olduğunu, dünyada olup biteni yakından takip ettiğini biliyoruz. Teknolojiyi etkin kullandığını, en gizli silahının bilgi olduğunu biliyoruz. Kalbinin vatan sevgisiyle dolu olduğunu ne zaman ay yıldız görsen gözüne toz kaçtığını biliyoruz. Bu yüzden peşindeyiz ve seninle çalışmak istiyoruz" denildi.
Kariyer sayfasında ise, "İstihbarat uzmanları, dil uzmanları, mühendisler gibi birçok sahada faaliyet gösteren çalışma arkadaşları istihdam ediyoruz" yazısına yer verdi.
İŞTE MİT İÇİN ÇALIŞMA ŞARTLARI
MİT'in kariyer sitesinde yer alan şartlar şöyle:
SORU: Türkiye vatandaşı değilim. Bu durum engel mi?
CEVAP: Başvuru için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekir.
SORU: Başvuru formunu cep telefonu/tablet bilgisayar üzerinden doldurabilir miyim?
CEVAP: Başvuru formu, masaüstü bilgisayar üzerinden doldurulmaya uyumlu hazırlanmıştır. Formu cep telefonu/tablet bilgisayar üzerinden doldurmaya çalışmanız halinde sistemsel aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz.
SORU: Başvurum kabul edilirse benimle nasıl iletişime geçilir?
CEVAP: Başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi halinde sizinle SMS, e-posta, telefon yoluyla irtibat kurulur.
SORU: Başvurumun kabul edilmesinden sonra bir kurumda çalışmam adaylığı etkiler mi?
CEVAP: Süreç devam ederken bir kurumda çalışılması veya bir işe başlanması, adaylık süreci açısından herhangi bir engel teşkil etmez. Ancak işe başlamanızın uygun görülmesi halinde, hizmet/ tazminat yükümlülüğü bulunan bir iş yerinden ayrılmanın doğuracağı sorumlulukları göz önünde bulundurmanız gerekiyor.
SORU: Hangi durumlarda başvurum değerlendirmeye alınmaz?
CEVAP: Başvuruda bulunabilmeniz için tercih ettiğiniz pozisyonun şartlarını sağlamanız gerekir. Başvuru sürecinde verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması, değerlendirme aşamasında büyük önem taşır.
SORU: İlköğretim mezunuyum. İş başvurusunda bulunabilir miyim?
CEVAP: Milli İstihbarat Teşkilatı'na başvurabilmek için en az ortaöğretim (lise) mezunu olmanız gerekir.
SORU: Dövmem başvuru yapmama engel mi?
CEVAP: İlgili sağlık esaslarımız gereğince başvuruda bulunacak adayların dövmesi olmamalıdır.