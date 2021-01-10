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    • 10.01.2021 22:54
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    Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan 'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklama

    Dışişleri Bakanlığı, "'da 10 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile 'nin yönetim sistemine ilişkin halk oylamasının huzur ve barış ortamı içinde tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz." açıklamasını yaptı.

    Türkiye'den Kazakistan'daki seçimlere ilişkin açıklama

    Dışişleri Bakanlığı, 'nde düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve halkoylamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    "MEMNUNİYET DUYUYORUZ"
    Açıklamada, "Kırgızistan'da 10 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Kırgız Cumhuriyeti'nin yönetim sistemine ilişkin halkoylamasının huzur ve barış ortamı içinde tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve halkoylaması sonuçlarının dost ve kardeş Kırgızistan için hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye, Kırgızistan'daki demokratik sürecin kapsayıcılık ve toplumsal uzlaşı temelinde neticelendirilmesi yönünde atılacak adımları destekleyecektir." denildi.



    Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Nurjan Şaildabekova (fotoğrafta), cumhurbaşkanlığı seçimlerini, kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 79,18'ini alan eski Başbakan Sadır Caparov'un kazandığını bildirdi.

    KIRGIZİSTAN'DAKİ SEÇİMİ SADIR CAPAROV KAZANDI
    Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Nurjan Şaildabekova, düzenlediği basın toplantısında, ülke içinde bulunan 2 bin 474 oy sandığında oy verme işlemlerinin tamamlandığını ve oyların yüzde 96,44'ünün sayıldığını söyledi.

    Ülkede kayıtlı 3 milyon 563 bin 574 seçmenin bulunduğunu aktaran Şaildabekova, cumhurbaşkanlığı seçimi ve referandumda 1 milyon 339 bin 638 seçmenin oyunu kullandığını, bunun da yüzde 37,59'a tekabül ettiğini belirtti.

    Şaildabekova, kesin olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 79,18'ni alan 'un seçimleri önde götürdüğü bilgisini paylaştı.

    SEÇMENLER "DEVLET BAŞKANLIĞI"NI TERCİH ETTİ
    Seçim yarışına katılan 'un yüzde 6,7, 'in yüzde 2,35, 'in yüzde 1,68, 'in yüzde 1,46, 'un yüzde 1,19 ve geriye kalan 12 adayın da yüzde 1'den az oy aldığını aktaran Şaildabekova, seçmenlerin yüzde 1,34'ünün de "hepsine karşı" seçeneğini tercih ettiğini söyledi.

    Şaildabekova, referandumda seçmenlerin yüzde 34,29'unun oy kullandığını bildirerek, cumhurbaşkanlığı seçimleri ile eş zamanlı olarak ülkenin yönetim şeklini belirlenmesi için yapılan referandumda da seçmenlerin yüzde 81,2'sinin "devlet başkanlığı"na, yüzde 10,76'sının "parlamenter sistem" ve "hepsine karşı" seçeneğine ise yüzde 4,4'ünün oy verdiğini dile getirdi.

    Caparov, ülkede 4 Ekim 2020'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından yaşanan protestolar üzerine başbakanlık görevine getirilmişti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklama