Çocuklar da aşılanacak (Koronavirüs haberleri)

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, önümüzdeki günlerde başlayacak aşılama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Aşının, yetişkinlerin ardından çocuklara da yapılacağını söyledi.
"Elimizdeki veriler aşının güvenli olduğunu gösteriyor. 1-2 ay içinde kesinlikle güvenli olduklarını göreceğiz. Aşıyı çocuklara sunmamız için daha kesin ve daha net ayağımızın yere basması lazım" dedi.
MEGA BAŞARI
Türkiye, Covid-19 ile mücadelede dünyaya fark attı. Alınan sıkı tedbirler sayesinde vaka sayıları hızla azaldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de vaka sayılarının düştüğünü paylaştı. Şu semtleri ise uyardı: Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu.
CEZAYA YÜRÜDÜ!
Antalya'da S.E. kısıtlamayı ihlal etti. Konyaaltı Sahili'nde yürüyüşe gitti. Karşısında polisi görünce, "Yalan atacak halim yok" dedi. 3 bin 150 liralık cezayı kabullendi.
COVIŞ-19
Covid-19 tedbirleri kapsamında, lokantalar paket servise geçti. Siparişe yetişemeyen kuryeler, 4 kat artan iş yükünden şikayet etti! Şehmus Nazik, "Bu süreçte yoğunluk oluyor. Memnunuz, işimizdir, çalışmamız lazım" dedi.
SIRA DIŞI KUYRUK
İngiltere, COVİD-19'a esir oldu! Son 24 saatte 68 bin 53 kişiye daha tanı kondu! Pfizer-BioNTech aşısının yanı sıra Moderna aşının da uygulandığı ülkede, dün çekilen kareler damga vurdu.
Risk grubundaki 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, aşı olmak için sağlık merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.