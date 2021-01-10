Çocuklar da aşılanacak (Koronavirüs haberleri)

SIRA DIŞI KUYRUK



İngiltere, COVİD-19'a esir oldu! Son 24 saatte 68 bin 53 kişiye daha tanı kondu! Pfizer-BioNTech aşısının yanı sıra Moderna aşının da uygulandığı ülkede, dün çekilen kareler damga vurdu.

Risk grubundaki 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, aşı olmak için sağlık merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.