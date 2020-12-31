



BAĞIŞIKLIK ORANI YÜZDE 75 OLDUĞU ZAMAN MASKELERE VEDA EDEBİLİRİZ



Tam anlamıyla maskelerden ne zaman kurtulacağız?



Hastalığı geçiren ya da aşıyla bağışıklık kazanan insanların oranı yüzde 75'e eriştiği zaman bu durum söz konusu olabilir. Fakat biliyorsunuz ki aşılarda kalıcı bir bağışıklık söz konusu değil. Antikor düzeyinin kabaca 90 gün olduğu ifade ediliyor ancak çok kısa sürede yeniden enfekte olan insanlar da söz konusu. Aşılamadan sonra da takip edeceğiz. Bunun daha uzun yıllar süren bir bağışıklık olmayacağını söyleyebiliriz. Virüsler sürekli mutasyona uğruyor, şekil değiştiriyor. Grip aşısı gibi bu aşılar da değişen ve mutasyona uğrayan özelliği göz önünde bulundurularak dönem dönem uygulanacak. Yani bir kez uygulanan bir aşılama ile ömür boyu koruma olmayacak.



AHMET ZEREN / TAKVİM.COM.TR ÖZEL HABER