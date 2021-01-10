18 BİN TL CEZA KESİLDİ

Polis ekipleri araçta bulunan 5'i çocuk toplam 9 kişiyi tek tek aşağıya indirdi. Polis ekipleri 18 yaşından büyük olan 4 kişiye dışarı çıkma kısıtlamasına uymadıklarından 12 bin 600 TL, sürücünün ehliyetsiz araç kullanmasından dolayı hem sürücüye hem de araç sahibine 5 bin 396 TL, aracın muayenesiz olmasından dolayı 314 TL olmak üzere toplam 18 bin 310 TL para cezası kesti.