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    • 10.01.2021 16:13
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    'daki koronavirüs denetimlerinde akılalmaz olay! Polis bile şaşkına döndü!

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'da gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan araba polisi bile şaşkına çevirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak otomobiline 9 kişi bindiren ehliyetsiz sürücü polis ekiplerinden kaçamadı. Araçta bulunanlara toplam 18 bin 310 TL para cezası kesildi.

    İHA

    Adıyaman'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak otomobiline 9 kişi bindiren ehliyetsiz sürücü polis ekiplerinden kaçamadı. Araçta bulunanlara toplam 18 bin 310 TL para cezası kesildi.

    9 KİŞİ AYNI ARAÇTA
    Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu esnada hasta ziyaretine gitmek isteyen yabancı uyruklu Rıdvan A., 44 NZ 597 plakalı otomobiline yakını olan 8 kişiyi bindirdi.

    Sürücüyle birlikte toplam 9 kişinin bulunduğu otomobili fark eden polis ekipleri Gölbaşı Caddesi üzerinde aracı durdurdu. Otomobil kapılarının açılmasıyla birlikte polis ekipleri 9 kişiyi karşısında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    18 BİN TL CEZA KESİLDİ
    Polis ekipleri araçta bulunan 5'i çocuk toplam 9 kişiyi tek tek aşağıya indirdi. Polis ekipleri 18 yaşından büyük olan 4 kişiye dışarı çıkma kısıtlamasına uymadıklarından 12 bin 600 TL, sürücünün ehliyetsiz araç kullanmasından dolayı hem sürücüye hem de araç sahibine 5 bin 396 TL, aracın muayenesiz olmasından dolayı 314 TL olmak üzere toplam 18 bin 310 TL para cezası kesti.

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    Haberler Güncel Adıyaman'daki koronavirüs denetimlerinde akılalmaz olay! Polis bile şaşkına döndü!