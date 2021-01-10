



1996 yılında T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 'Profesör' lüğüne getirilen Alp burada Mimarlık Bölüm Başkanlığı ve Mimari Tasarım Anabilimdalı Başkanlığı görevlerini yürüttü.



1996 yılında AIA 'Amerikan Mimarlar Enstitüsü' Güney Avrupa Direktörlüğü ne getirilen Profesör Alp bir süre Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Üyeliğinde de bulundu.



Ağa Han Mimarlık Ödülleri Programında 'Nominateur' ( aday belirleyici) hizmetini yürüttü. 2001 yılında Kazakistan Kazgor Design Academy ve IAAEC Doğu Ülkeleri Uluslararası Mimarlık Akademisi üyeliğine seçildi.



1994, 1999, 2004 ve 2009 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Alp'in Deprem ve Gecekondular için Çekirdek Konut ve Kapsül Evler, Boğaziçi Otoray Tüpgeçiş, TRANSMAR Pendik-Yeşilköy Otoray Yüzer-Viadük, Istanbul Kuşakyol, Boğaziçi 3 Üsküdar-Levent Denizaltı Tüp, Haliç Sualtı Otoparkı ve Müzekent Istanbul, Istanbul Ulaşımı içim 'Çemberler Sistemi', Geleceğin Şehirleri Ekokentler, Büyük Marmara Çemberi, Çağdaş Cadde gibi çalışmalarından bir bölümü ulusal ve uluslararası basın aracılığıyla tanındı.

2000 yılında 'Yüksek Bilim Konseyi'nin teklifi üzerine IAA 'Uluslararası Mimarlık Akademisi' 9. Presidium'u tarafından UNESCO ve Uluslararası Mimarlar Birliği / UIA gözetiminde 20 yi aşkın ülke temsilcisinin oybirliği ile Akademi'nin 'Büyük Usta' mertebesine yükseltildi.