1982 yılında Suudi Arabistan KFUPM 'Kral Fahd Universitesi' ne davet edilen Alp'in bu dönemde hazırladığı projelerden ''Riyad Diplomatik Şehir'de TC Riyad Büyükelçiliği ve Lojmanları, Dhahran' da 'Rektör Malikhanesi', Jubail Endüstri Şehrinde Villa, Basra Körfezinde Half Moon Bay Tatil Beldesi, Medine de Hacılar Oteli, Cidde'de Alışveriş Merkezi ve Prototip Çöl Müzesi'nden ilk dördü tamamlanarak kullanıma verildi.



1984 yılında 'Doçent' liğe yükseltilen Dr. Alp, 1989 da Birleşmiş Milletler Teşkilatı' nın himayesindeki (IAA) 'International Academy of Architecture' (Uluslararası Mimarlık Akademisi) 'Profesör' lüğüne seçildi.



1986 yılında ABD Dr. Alp'e 'Profesyonel Mimar' lisansı vermiştir. Aynı yıl TSA Texas Society of Architects' (Texas Mimarlar Cemiyeti) üyeleğine kabul edilen Alp, takiben AIA' 'American Institute of Architects' (Amerikan Mimarlar Enstitüsü) üyeliğine getirildi. Ahmet Vefik Alp, 1995 yılında ABD den 'Profesyonel İç Mimar' yetkisini aldı.



Mimarlık, Şehircilik, Belediyecilik ile Doğal ve Kültürel Mirasın korunması alanında birçok kuruluşun üyesi bulunan Alp akademik ve bilimsel çalışmaları, mimari yapıtlarıyla birçok ulusal ve uluslararası ödül kazandı. Yazıları yerli ve yabancı dergilerde ve basında yayınlandı.



Alp, ABD ve Suudi Arabistan' a ilaveten Isviçre' ve Japonya'da çalıştı.