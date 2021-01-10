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    AB’ye net mesaj (Güncel haberler)

    Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile dün video konferansla görüştü. Aday olan Türkiye’nin geleceğini ’da gördüklerini ifade eden Erdoğan, ülkemize yönelik dışlayıcı, ayrımcı eylem ve söylemlere son verilmesi gerektiğini vurguladı.

    AB’ye net mesaj

    Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile dün video konferansla görüştü. Aday olan Türkiye'nin geleceğini 'da gördüklerini ifade eden Erdoğan, ülkemize yönelik dışlayıcı, ayrımcı eylem ve söylemlere son verilmesi gerektiğini vurguladı.

    KARABAĞ'DA 3 TÜRK ÜSSÜ
    Azerbaycan, Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtardı. Ateşkes kapsamında bölgede Türk üslerinin kurulacağı açıklandı. Görüşmeler sürerken Karabağ'a yakın 3 bölgede Ay yıldızlı Türk bayrağının dalgalanacağı açıklandı. İHA ve SİHA'lar da bu görevde Türk askerine destek olacak.

    SOYLU'DAN SERT ÇIKIŞ
    İçişleri Bakanı , Başkanı 'nun DHKP-C ve PKK/ KCK propagandası yapmaktan 1 yıl 8 ay ceza aldığını söyledi. "Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı, DHKP-C, PKK/KCK ve Terör Örgütlerinin elemanıdır" dedi.

    DİYARBAKIR'DAN ACI HABER
    Diyarbakır kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik, şehit oldu. 'daki baba evine acı haber ulaştı.

    KRAL SELMAN AŞI OLDU
    Suudi Arabistan'da Coronavirüs'e karşı aşılama çalışmaları başladı. 85 yaşındaki Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud'a dün aşı yapıldı. 7 Ocak itibariyle ülkede toplam 137 bin 862 kişiye aşı yapıldığı açıklandı.

    JOHNSON: ENDİŞELİYİZ
    İngiltere, COVİD-19'a teslim oldu. Başbakan "Hastanelerimiz, salgının başlangıcından beri her zamankinden daha fazla baskı altında. Enfeksiyon oranları endişe verici bir hızla artmaya devam ediyor" diye konuştu.

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    Haberler Güncel AB’ye net mesaj (Güncel haberler)