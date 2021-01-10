Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından kamuoyuna yapılan duyuruda, 11 Ocak Pazartesi 2021 tarihinde tüm okullarda bayrak töreni yapılacağı ve İstiklal Marşı okunacağı bilgisi verildi. Bunun üzerine öğrenci ve veliler 11 Ocak Pazartesi okul var mı? Okula gidilecek mi? sorularına bakıyor. 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresinin de eklendiği bildirildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...