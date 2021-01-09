Kısa süre önce WhatsApp gizlilik politikasında değişiklik yaptığını ve kullanıcı verilerinin Facebook'la paylaşılacağını açıkladı. Yeni kullanıcı sözleşmesini kabul eden WhatsApp'ı kullanmaya devam edecek. Fakat sözleşmeye onay vermeyenler ise 8 Şubat'tan itibaren WhatsApp'ı kullanamayacak. Bu durum tüm dünyada büyük tepki çekti.

"WHATSAPP'I SİLİYORUZ" KAMPANYASI

Türkiye'deki kullanıcılar da WhatsApp'ı protesto etmeye başladı ve Twitter'da "WhatsApp siliyoruz" etiketi birinci sıraya kadar çıktı.



ALTERNATİFLERİ NELER?

Apple'ın uygulama mağazası olan App Store'da, Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada "Telegram Messenger" yer aldı.