9 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanır?

9 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango sonuçları hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun cevabı piyango bileti alan kişiler tarafından sorgulanıyor. 9 Ocak 2021 Milli Piyango sonuçları hakkında haberimizden sorgulama yapabilir ve sonuçları öğrenebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Milli Piyango 9 Ocak 2021 çekilişi saat 15:30'da başlayacak.
Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekiliş canlı olarak takip edilebilecek. Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye çekilişi ise saat 17:30'da canlı olarak yine aynı platformlar üzerinden yayınlanacak.
MİLLİ PİYANGO İKRAMİYELERİ
Milli Piyango 9 Ocak çekilişinde 1 kişiye ₺6.000.000, 1 kişiye 600.000 TL, 3 kişiye 50.000 TL, 10 kişiye 10.000 TL, 10 kişiye 5.000 TL, 50 kişiye ₺1.000 TL, 500 kişiye 500 TL, 2 bin kişiye 300 TL, 12 bin kişiye 200 TL, 80 bin kişiye 100 TL, 200 bin kişiye 50 TL, 54 kişiye 6 bin TL teselli ikramiyesi verilecek. Tüm bu ikramiye tutarlarının yanı sıra amorti kazananlar biletlerinin tutarında ikramiye alabilecek.
TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR
Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Sisal Şans, Dünya Piyango Birliği (WLA) Üyesi, konusunun uzmanı tedarikçiler ile çalışarak, standart ve kurallara uygun olarak faaliyetlerini gerçekleştiriyor.
Çekilişler, ISO-27001 ve Dünya Piyango Birliği – (WLA) üyesi, pazar lideri üretici tarafından üretilen çekiliş makineleri ile el değmeden yapılıyor. ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor, dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.