Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 9 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti.

ÜLKEMİZİ KÜRESEL SALGININ YIKICI EKTİSİNDEN KURTARMAYA KARARLIYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3.000'in altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız." ifadelerine yer verdi.