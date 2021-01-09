Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 9 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti.
ÜLKEMİZİ KÜRESEL SALGININ YIKICI EKTİSİNDEN KURTARMAYA KARARLIYIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3.000'in altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız." ifadelerine yer verdi.
Bugün tespit edilen 1.103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3.000'in altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 9, 2021
8 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
7 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
6 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU
5 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU
4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
3 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
2 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
1 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
31 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU
30 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU
29 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU
28 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
27 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
26 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
25 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
24 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU