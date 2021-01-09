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    • 09.01.2021 17:17
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Devlet Başkanı 'nin teşekkür tweetine yanıt

    Son dakika haberine göre Başkan , Devlet Başkanı 'nin teşekkür tweetine yanıt verdi. Erdoğan'ın İngilizce mesajında ve Ukrayna bayrakları da yer aldı.

    Erdoğan'dan Zelenskiy'nin o tweetine yanıt

    Başkan Erdoğan, Devlet Başkanı 'nin teşekkür tweetine yanıt verdi.

    Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başkanı y'nin Twitter mesajına cevap vererek, "Değerli arkadaşım Zelenskiy, Ukraynalı denizcilerin evlerine sağ salim dönmelerine sevindik. Birlikte tüm dostlarımız, dünyanın her yerindeki tüm kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan'ın İngilizce mesajında ve Ukrayna bayrakları da yer aldı.

    Zelenskiy, Libya'da alıkonulan Ukraynalı denizcilerin tahliyesi için Erdoğan'a teşekkür etmişti.

    Ukrayna Devlet Başkanlığı 7 Ocak'ta, Libya deniz sahasında 2016'da alıkonulan Kaptan Hayyam Tankeri mürettebatı 4 Ukrayna vatandaşının ülkelerine döneceğini duyurmuştu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin teşekkür tweetine yanıt