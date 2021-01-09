Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.33'te merkez üssü Ege Denizi'nin Muğla açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 14 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 122 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID

Detay 09.01.2021 07:33:59 AFAD 35.8345 26.5903 14.47 Mw 4.0 - - - - Ege Denizi, 49.89 km.Dodecanese (Yunanistan), 117.15 km. Datça (Mugla) 493130

Detay 09.01.2021 06:36:59 AFAD 38.4605 39.2553 7.02 ML 1.0 Türkiye Elazig Sivrice - - 493131

Detay 09.01.2021 06:34:25 AFAD 40.0173 33.3415 13.83 ML 1.3 Türkiye Ankara Elmadag - - 493132

Detay 09.01.2021 05:56:17 AFAD 37.8586 29.2268 7.00 ML 1.3 Türkiye Denizli Pamukkale - - 493110

Detay 09.01.2021 05:52:21 AFAD 37.1438 31.0968 80.36 ML 3.2 Türkiye Antalya Serik - - 493109