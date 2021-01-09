Gemilerin yanı sıra kıyı tesislerinden kaynaklanan kirliliklere de baktıklarını ifade eden Balcı, "Biz 2006 yılından itibaren 470 gemiye 35 milyon ceza kesildi. 2020 yılında ise 6 gemiye 5 milyon 800 bin lira ceza uyguladık. Denetimlerimizde gemilerden kaynaklanan kirliliklere de sadece bakmıyoruz. Aynı zamanda endüstriden yani kıyı tesisinden kaynaklanan kirliliklere de bakıyoruz. Onları tespit ettiğimizde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze yolluyoruz. İdari yaptırım kararı vermesi için. Bunun yanı sıra orman yangınlarını da ilk başlangıçta tespit ediyoruz, bu da ciğerlerimizin yanmasını engelliyor." diye konuştu.

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