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    • 09.01.2021 19:15
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    Son dakika: 'de teröristlerle çarpışan bir askerimiz oldu

    'ndan yapılan açıklamada " kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, 1 personelimiz ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olmuş, 2 jandarma personelimiz yaralanmıştır." denildi.

    Teröristlerle çarpışan bir askerimiz şehit oldu

    tarafından yapılan açıklamada kırsalında PKK'lı hain teröristlerle çıkan çatışma sonrasında 1 personelinin olduğu duyuruldu. Çıkan çatışmada 2 jandarma personeli de yaralandı.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

    "Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, 2 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve kahraman Jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Söz konusu bölgede operasyon devam etmektedir."

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    Haberler Güncel Son dakika: Diyarbakır Lice'de teröristlerle çarpışan bir askerimiz şehit oldu