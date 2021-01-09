Cemal Süreya sözleri nelerdir? En güzel Cemal Süreya şiirleri nelerdir?

Cemal Süreya sözleri şiirleri nelerdir? Ünlü şair yazar Cemal Süreya sözleri şiirleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ölümünün 31. yılında Cemal Süreya hakkında sorgulama yapılıyor. Sosyal medyada ünlü şairin ve sözleri paylaşılıyor. İşte ünlü şairin sözleri bilgileri...
CEMAL SÜREYA SÖZLERİ NELERDİR?
Biz kırıldık daha da kırılırız. Kimse dokunamaz bizim suçsuzluğumuza.
Neden yorgunsun sorusuna cevap aramaktan ve bunu sormasınlar diye gülümsemekten yoruldum.
Bazen diyorum ki ne olacak söyle gitsin. Sonra diyorum söyleyince ne olacak sus bitsin.
Unutsun beni demişsin, bu bana imkânsız geliyor. Çünkü unutmam için önce seni hatırlamam gerekiyor.
Uçmak için kuş olmak gerekmiyor, küçük sevinçler olsun yeter.
Uğraşmayı bırak artık dünle ve dünündekilerle. Bir de hep yanında olanlarla yarına bakmayı dene.
Öyle yorgunsun ki gözlerinde bir avuç cam kırığı dizlerinde yüzyılların zincirleri var sanki. İkide bir elini başına götürüp rüzgarda dağılan yalnızlığını düzeltiyorsun...
Seni soruyorlar. Öldü mü diyeyim yoksa dönecek mi? İkisi de imkânsız değil mi? Çünkü biliyorum; asla geri dönmezsin ve biliyorsun, sen benim için asla ölmezsin!
Umut belki de gelecek sayfadadır. Kapatma kitabı.
Belki de. Evet, belki de sen, hiç hak etmemiştin beni. Oysa ben; her halinle kabullenmişim seni.
Mutlu olmanın yolunu, karşıdakini mutlu etmek sanıyorduk. Yanıldık! Çünkü ne kadar mutlu ettiysek, o kadar yalnız kaldık.
Annem gözyaşları için ekmek kırıntısı gibi değerlidir derdi. Üstüne basıp geçenlerin çarpılışını görmek için bekliyorum seni.
İnsanın başına ne gelirse merakından gelir demiş eskiler. Baktım olmuyor. Ben seni merak edeyim, sen de geliver.
Yaşayanlar unutmuştu bizi. Biz öldüğümüzle kalmıştık...
Sen bakma benim bu kadar hüzünlü şeyler yazdığıma, ben çok gülerim. Ve gülerken hiç kimse yalan olduğunu anlayamaz.
CEMAL SÜREYA SEVDA SÖZLERİ
Sen yüzüne sürgün olduğum kadın...
Sesinde ne var biliyor musun, söyleyemediğin sözcükler var.
Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git. Gözlerin durur mu onlar da gidiyorlar. Gitsinler. Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin.
Karanlık her sokaktaydın gizli her köşedeydin.
Yüzüm kime dönük olursa olsun yüreğim hep sana dönük olacak…
Şu senin bulutsu sesin var ya, uçtan uca tersyüz ediyor geceyi
Uyandım uyandım, hep seni düşündüm. Yalnız seni, yalnız senin gözlerini.
Ağlarım aklıma geldikçe gülüştüklerimiz.
Arada bir ağlamak için onu kocaman ellerimle sevdim.
İki kalp arasında en kısa yol: Birbirine uzanmış ve zaman zaman ancak parmak uçlarıyla değebilen iki kol.
Çocuk olsam yeniden, bir tek düştüğüm için acısa içim ve kalbim; çok koştuğum zaman çarpsa sadece.
Nasıl olsa bir gün, döneriz bu yollardan geri. Senin bir elinde mendil, öbüründe kuş sesleri.
Çık gel bir kez daha yıkıntılardan, çık gel bir kez daha beni bozguna uğrat.
Peki ya sizin hiç fotoğrafını açıp yüzünün en ince ayrıntısına kadar, incelediğiniz biri oldu mu?..
Akla gelen, başa gelir diyorlar ya, yalan! öyle olsa, milyonlarca sen düşerdi başıma.
Baktım sana kızgın değilim, kırgın değilim, dargın değilim... Kısacası artık ben sana "hiçbir şey" değilim...
CEMAL SÜREYA ŞİİRLERİNDEN DİZELER
Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı
"Biliyorum sana giden yollar kapalı
Üstelik sen de hiç bir zaman sevmedin beni
Ne kadar yakından ve arada uçurum;
İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi"
İki Kalp
"Kuşlar toplanmışlar göçüyorlar
Keşke yalnız bunun için sevseydim seni."
Dilekçe
"Sokağımsan
Ben anahtarı çevirdiğim zaman
Kapanan evin kapısı değil,
Senin kapın olsun açılan."
Sizin Hiç Babanız Öldü mü?
"Sizin hiç babanız öldü mü?
Benim bir kere öldü kör oldum
Yıkadılar aldılar götürdüler
Babamdan ummazdım bunu kör oldum"