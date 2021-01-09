Cemal Süreya sözleri nelerdir? En güzel Cemal Süreya şiirleri nelerdir?

Cemal Süreya sözleri şiirleri nelerdir? Ünlü şair yazar Cemal Süreya sözleri şiirleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ölümünün 31. yılında Cemal Süreya hakkında sorgulama yapılıyor. Sosyal medyada ünlü şairin ve sözleri paylaşılıyor. İşte ünlü şairin sözleri bilgileri...

CEMAL SÜREYA SÖZLERİ NELERDİR?

Biz kırıldık daha da kırılırız. Kimse dokunamaz bizim suçsuzluğumuza.

Neden yorgunsun sorusuna cevap aramaktan ve bunu sormasınlar diye gülümsemekten yoruldum.

Bazen diyorum ki ne olacak söyle gitsin. Sonra diyorum söyleyince ne olacak sus bitsin.

Unutsun beni demişsin, bu bana imkânsız geliyor. Çünkü unutmam için önce seni hatırlamam gerekiyor.

Uçmak için kuş olmak gerekmiyor, küçük sevinçler olsun yeter.