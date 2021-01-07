CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, yeni tip koronavirüs salgını aşısı üzerinden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili mesnetsiz iddialarda bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü'nün aşıya ulaşım imkânı olmayan ülkeler için kurduğu COVAX isimli oluşuma, Türkiye'nin üye olmamasını Berat Albayrak'a bağlayan CHP'li Emir, "Berat Albayrak'ın zamanında kaynak ayrılmasına karşı çıktığı için COVAX'a dahil olmadığımız yönünde iddialar var. Bunlar doğru olabilir" iftirası elinde patladı.
Konuya ilişkin Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün kurduğu COVAX oluşumunun aşıya ulaşmakta güçlük çeken ülkeler için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.
BAKAN KOCA: SAYIN BERAT ALBAYRAK İLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR
Bakan Koca, "Covax oluşumu öncelikle aşıya ulaşım imkânı olmayan ülkeler için planlanmıştır. Hangi aşıyı teslim edeceği ise halen net değildir. Taraf ülkelerin nüfusunun en az %10'u kadar aşı vermek için planlanmıştır" ifadelelerini kullandı.
COVAX'a katılan ülkelerin aşıya erken ulaşabilmesi için şirketlerle anlaşması gerektiğini belirten Fahrettin Koca, "Programa taraf olan ülkelerin önemli bir bölümü aşıya erken ulaşabilmek için birebir aşı şirketleri ile anlaşmaya çalışmaktadır. Bu programda yer almamamızın eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ EMİR'İN KİRLİ ALGI OYUNU ORTAYA ÇIKTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu açıklamasının ardından CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden oluşturmaya çalıştığı kirli algı oyunu elinde patladı. Emir'e sosyal medyadan bir ton tepki yağdı.
TROLL MEDYA SAZAN GİBİ ATLADI!
CHP'li Emir'in COVAX yalanı troll medyada da genişçe yer buldu. Olayın aslına astarını araştırmayan Cumhuriyet, KRT, Gerçek Gündem ve Milli Gazete, kirli algı oyununa adeta sazan gibi atladı.