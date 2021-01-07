



BAKAN KOCA: SAYIN BERAT ALBAYRAK İLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR

Bakan Koca, "Covax oluşumu öncelikle aşıya ulaşım imkânı olmayan ülkeler için planlanmıştır. Hangi aşıyı teslim edeceği ise halen net değildir. Taraf ülkelerin nüfusunun en az %10'u kadar aşı vermek için planlanmıştır" ifadelelerini kullandı.

COVAX'a katılan ülkelerin aşıya erken ulaşabilmesi için şirketlerle anlaşması gerektiğini belirten Fahrettin Koca, "Programa taraf olan ülkelerin önemli bir bölümü aşıya erken ulaşabilmek için birebir aşı şirketleri ile anlaşmaya çalışmaktadır. Bu programda yer almamamızın eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.