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    • 09.01.2021 22:24
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    Başkan Erdoğan'dan şehidi 'in annesi 'e başsağlığı!

    Başkan , kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş 'in annesi 'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek başsağlığı temennisinde bulundu.

    Başkan Erdoğan'dan şehit annesine başsağlığı!

    Başkan , kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş 'in annesi 'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek başsağlığı temennisinde bulundu.

    TAZİYELERİNİ İLETTİ
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Aynur Çelik'e oğlu Mehmet Çelik'in şehadeti dolayısıyla taziyelerini iletti.

    Şehit Mehmet Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı dileyen Erdoğan, şehidin kanının yerde bırakılmayacağını ifade etti.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır şehidi Mehmet Çelik'in annesi Aynur Çelik'e başsağlığı!