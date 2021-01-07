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    • 07.01.2021 23:00
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    Başkan : uzaydan bizlere ilk selamını yarın verecek

    Başkan , 'nın uzaya fırlatılmasına ilişkin, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

    Başkan Erdoğan'dan 'Türksat 5A' paylaşımı

    Başkan , uzaya fırlatılacak olan 'ya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

    Erdoğan, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.



    İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;



    AVRUPA'DAN AFRİKA'YA GENİŞ KAPSAMA ALANI
    Türksat 5A uydusu, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını yarın verecek