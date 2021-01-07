Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzaya fırlatılacak olan Türksat 5A'ya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.







İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;

#Türksat5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun. 🇹🇷🛰️ pic.twitter.com/kIXTx5EMAI — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 7, 2021





AVRUPA'DAN AFRİKA'YA GENİŞ KAPSAMA ALANI

Türksat 5A uydusu, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.

