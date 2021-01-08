Pozantı'da önce Belemedik'te daha sonra da Akçatekir Yaylası'na yapılan kalıcı eserler, tarih ve turizm açısından Pozantı'yı gözde merkezlerden biri yaptı.

SONBAHARIN BAŞKENTİNE TARİH KOKAN RESTAURANT



Adana'nın en başarılı ilçe belediye başkanlarından biri olan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yaptığı çalışmalarla Pozantı'yı adeta turizm merkezi haline getirdi. Pozantı Belediyesi tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında açılan Belemedik Tabiat Parkı'ndaki Belemedik Restaurant'la ilçe hem tarihi açıdan hem de turizm açısından gözde yerlerden biri oldu. Başarılı bir belediyecilik yürüten ve sadece Pozantılılar'ın değil Adanalılar'ın da gönlünü fetheden Başkan Çay, ilçenin tarihiyle ve turizmiyle ön plana çıkmasına katkı sunarak, bir zamanlar kaderine terk edilmiş birkaç binadan oluşan atıl durumdaki Belemedik'i de ayağa kaldırdı.

Günlük kahvaltı servisi ile hizmet veren Belemedik Restaurant, hafta sonlarında ailelerinizle uğrayabileceğiniz doğal güzelliği ile donanımlı, muhteşem ızgara çeşitleri ve açık büfe kahvaltı çeşitleriyle eşsiz, tarih ve doğanın insanlara sunduğu bütün güzellikleri barındıran yere mutlaka uğramak gerekir.

YAYLA MERKEZİNE EN BÜYÜK SOSYAL YAŞAM ALANI KAZANDIRILDI



Akçatekir Yaylası'na, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yeni ve büyük bir tesis kazandırdı. Üçüncü döneminde iş, istihdam ve ekonomik getirisi olan tesisleri Pozantı'ya kazandırmaya başlayan Mustafa Çay, geçtiğimiz günlerde yine kalıcı bir eserin daha açılışını gerçekleştirdi. Yaylanın, en güzel seyir tepelerinden birine, 32 dönüm arazi üzerinde bulunan doğal yaşam parkı alanının çevre düzenlemesini yaparak, içerisinde basketbol ve voleybol sahasının olduğu, vatandaşların dinlenme ve aileleriyle vakit geçirebileceği 15 adet büyük kameriyelerin olduğu, organik köy ürünlerinin satıldığı 5 dükkânla beraber sosyal tesisleri inşa etmeye başladı. MHP'nin üretken belediyecilik sloganı doğrultusunda çalışmalar yapan ve çıtayı hep yüksek tutan Başkan Çay, her aşamasıyla bizzat ilgilendiği Yaşam Parkı Restaurantı'nı hizmete açtı. Hizmete giren Akçatekir Yaşam Park Restaurant'ta sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri servisleriyle vatandaşların yararlanabileceğini söyleyen Başkan Mustafa Çay, "Hizmet bizdendi, artık sahiplenmek sizden. Açılışımızı gerçekleştirdik. Allah utandırmasın" dedi.

BELEDİYE ATÖLYESİ ZENGİNLEŞTİRİLDİ



Pozantı Belediyesi'nin garajında bulunan atölyeyi zenginleştiren Başkan Mustafa Çay gerek araç - gereç malzemeleriyle gerekse de işinin ehli personel ile artık kendi ürününü üretmeye başladı. Elektrik, demirci, kaynakçı ve marangoz ustalarının bulunduğu atölyede her gün farklı bir üretim ağı oluşturuluyor. Vatandaşların dinlenebilmesi ve piknik yapabilmesi için üzeri kapalı olarak üretilen kameriyeler, dışarıdan alındığında 3 bin TL gibi bir rakam ile alınırken aynı ürün Pozantı Belediyesi'nin atölyesinde sadece bin 120 TL'ye imal ediliyor.

22 DÖNÜMLÜK MESİRE ALANI



Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın ilçeye yaptığı en büyük hizmetlerden birisi ise Ak Köprü Mesire Alanı oldu. 22 dönüm alana 400 adet çınar diktiren Çay, özel tasarlanmış barbekü ve Mangal yerleri ile üzeri kapalı kameriyeler yerleştirerek Niğde, Kayseri, Adana ve Mersinden gelen misafirlere yemyeşil bir doğa içerisinde hizmet ederken adeta huzur dağıtıyor.

TERAS PARK



Atatürk Kültür Merkezi önüne inşa edilen 3 katlı bin 750m2 taş duvardan oluşan Teras Park halkın hizmetine sunuldu. Teras Park içerisine konulan üzeri kapalı kameriyeler, kendi atölyesinde Pozantı Belediyesi personellerince imal edilerek üretken belediyecilik anlayışı göz önüne serildi.

BAL VE MEYVE SEBZE PAKETLEME MERKEZİ KURULDU



Kuzey Adana Kalkınma Programı kapsamında ilçeye Bal, Sebze ve Meyve Kurutma Paketleme Merkezi kuruldu. Başkan Mustafa Çay, "Bu yatırımla 250 vatandaşımıza iş imkanı sağlayacağız. Pozantılı vatandaşlarımızın ürettikleri ürünleri satın alarak Adana ve Türkiye genelinde satışa sunacağız. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği olan Valimize, Çukurova Kalkınma Ajansı'na, Hükümetimize, Cumhur İttifakı'nın tüm Adana Milletvekillerine teşekkür ederim.'' dedi.