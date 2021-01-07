Türkiye salgına rağmen yapılan çalışmalarla kendi teknolojisini üreterek büyük bir başarıya daha imza attı. Yerli imkânlarla üretilen Türksat 5A uydumuzun uzaya gönderilmesine saatler kaldı.

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