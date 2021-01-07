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    • 08.01.2021 00:48
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    CHP'ye ve 'nı kapsama alanımıza alacak 'lı gönderme: Bir musluk açılışı değil belki ama...

    'nin gücüne güç katacak olan teknolojik atılımına saatler kaldı. Yerli imkanlarla üretimi başarılan uydumuz bugün 04.28'de uzaya fırlatılacak. Tarihi anlara saatler kala Belediyesi, CHP'nin musluk açılışlı hizmet anlayışına gönderme yaptı.

    takvim.com.tr
    CHP'ye Türksat 5A'lı gönderme

    Türkiye salgına rağmen yapılan çalışmalarla kendi teknolojisini üreterek büyük bir başarıya daha imza attı. Yerli imkânlarla üretilen Türksat 5A uydumuzun uzaya gönderilmesine saatler kaldı.

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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu sabah 04.28 itibarıyla Türksat 5A'nın hizmet vereceği yörüngesine fırlatacağını açıklamıştı.

    SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD/Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak uydumuz, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek.

    Türkiye'nin yerli üretilen haberleşme uydusunu msal gösteren Selçuklu Belediyesi'nden CHP'li zihniyeti ti'ye alan bir paylaşım geldi.

    CHP'YE MUSLUK GÖNDERMESİ

    Sosyal medya hesabından #TÜRKSAT5A etiketiyle yapılan paylaşım Selçuklu Belediyesi, "Bir musluk açılışı değil belki ama insan heyecanlanıyor." ifadelerini kullandı.

    ARTIK ORTA DOĞU VE AFRİKA KITASI KAPSAMA ALANIMIZDA

    Öte yandan Bakan Karaismailoğlu, "Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle doğu ve batıya ek olarak Orta Doğu ve Afrika Kıtası'nı da kapsama alanımıza ekleyeceğiz" dedi.

    30 YIL GÜVENCE ALTINDA

    Türksat 5A uydusu manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak
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