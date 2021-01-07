Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu sabah 04.28 itibarıyla Türksat 5A'nın hizmet vereceği yörüngesine fırlatacağını açıklamıştı.
SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD/Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak uydumuz, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek.
Türkiye'nin yerli üretilen haberleşme uydusunu msal gösteren Selçuklu Belediyesi'nden CHP'li zihniyeti ti'ye alan bir paylaşım geldi.
CHP'YE MUSLUK GÖNDERMESİ
Sosyal medya hesabından #TÜRKSAT5A etiketiyle yapılan paylaşım Selçuklu Belediyesi, "Bir musluk açılışı değil belki ama insan heyecanlanıyor." ifadelerini kullandı.
ARTIK ORTA DOĞU VE AFRİKA KITASI KAPSAMA ALANIMIZDA
Öte yandan Bakan Karaismailoğlu, "Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle doğu ve batıya ek olarak Orta Doğu ve Afrika Kıtası'nı da kapsama alanımıza ekleyeceğiz" dedi.
30 YIL GÜVENCE ALTINDA
Türksat 5A uydusu manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak