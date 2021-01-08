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    • 09.01.2021 00:22
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    'da uyruklu evinde ölü bulundu

    Son dakika haberi... uyruklu turist 'nın ilçesindeki evinde ölü bulundu. Jackman'ın hastası olduğu ve ilçedeki bir hastanenin yoğun bakım servisinde son bir hafta içinde birkaç gün tedavi gördüğü öğrenildi.

    AA
    ABD'li turist ölü bulundu

    uyruklu turist 'nın ilçesindeki evinde ölü bulundu.

    5 yıldır ilçede yaşayan Edward Earl Jackman (75), evinde arkadaşı tarafından solunum cihazına bağlı ve hareketsiz halde bulundu.

    Söz konusu adrese, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle sağlık ekipleri çağrıldı.

    Yapılan kontrollerde Jackman'ın öldüğü belirlendi.

    KOAH SEBEBİYLE TEDAVİ GÖRÜYORDU
    Jackman'ın hastası olduğu ve ilçedeki bir hastanenin yoğun bakım servisinde son bir hafta içinde birkaç gün tedavi gördüğü öğrenildi.

    Edward Earl Jackman'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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