Sağlık Bakanlığı, 'bakanlıktan arıyoruz, aşılama konusunda öncelikliyseniz kaydınızı oluşturalım' diyerek kişisel bilgileri isteyenlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Bilim Kurulu üyeleri de vatandaşları bu konuda uyardı. Bilim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bazı aşıların damla şeklinde ağza damlatılıp uygulandığını belirterek, "Bunları biz bir dönem ülke bazında kampanyalar ile uyguladık. Ama bunlar açıklanır denilir ki; bakın şöyle bir durum var, o nedenle biz ev ev gezeceğiz, toplu bulunulan alanlarda olacağız, oralarda size aşı uygulayacağız. Bunun dışında özellikle koronavirüs döneminde aşıyı düşündüğümüzde böyle bir uygulama yok" dedi.