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    • 07.01.2021 21:50
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'deki kanlı baskınına ilişkin açıklama: "Endişe vericiydi..."

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Silva ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, 'de yaşanan olayların ve dünyanın tamamı için endişe verici olduğunu ifade etti.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Silva ile ortak basın toplantısı düzenledi.

    'deki kanlı baskınına ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu " ve dünyanın tamamı için endişe verici" dedi.

    Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

    AZERBAYCAN HUKUKİ OLARAK HAKLI OLDUĞU İÇİN DESTEKLEDİK
    Biz Azerbaycan'ı tek bir millet 2 devlet olduğumuz için değil, Azerbaycan hukuki olarak haklı olduğu için destekledik. Azerbaycan toprakları 30 yıldır işgal altında. Minsk grubu bu sorunu çözemedi. Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırı düzenledi. Ve Azerbaycan topraklarını savunarak bu savaşı kazandı. Bizden çok destek duymadılar çünkü kazanabilecek güçleri yerindeydi. Biz her türlü desteği vermeye hazırdık. Biz ortak gözlem merkezini kurma aşamasındayız. Bu gözetim merkezlerinin temel amacı barış ateşkesini izlemek olacak. Herhangi bir ihlal varsa bunu gözlemlememiz söz konusu. Her seferinde bu ateşkesin çabaları Ermenistan tarafından ihlal edildi. Umarım Ermenistan tarafından bu ateşkes bir kez daha ihlal edilmez.

    ABD'DEKİ KANLI KONGRE BASKINI
    Bakan Çavuşoğlu "Avrupa ve dünyanın tamamı için endişe verici" ifadelerini kullandı.

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