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    • 07.01.2021 21:27
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    Gündem yerli aşı! Sağlık Bakanı , ile bir araya geldi

    Sağlık Bakanı , Sanayi ve Teknoloji Bakanı  ile bir araya geldi. Görüşmede yerli aşı çalışmalarında insan deneyleri safhasına geçen aşı adayları değerlendirildi.

    İki bakan bir araya geldi! Gündem yerli aşı...

    Sağlık Bakanı , Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini, kurumların tüm imkanlarının, en iyi aşıları ülkeye kazandırmak için devrede olduğunu bildirdi.

    YERLİ AŞI ADAYLARI DEĞERLENDİRİLDİ
    Bakan Koca, hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelerek yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini belirtti.

    "KURUMLARIMIZIN TÜM İMKANLARI DEVREDE"
    Koca, "Kurumlarımızın tüm imkanları, en iyi aşıları ülkemize kazandırmak için devrede." ifadesini kullandı.

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    Haberler Güncel Gündem yerli aşı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mustafa Varank ile bir araya geldi