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    • 07.01.2021 17:16
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    bölgesinde yer alan d ve 'a 5 PCR test laboratuvarı kuruldu

    ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen 'nin d ve ilçelerine yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınına ilişkin 5 PCR test laboratuvarı kuruldu.

    AA



    Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn'da Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sürüyor.



    TEL ABYAD'DA 3 RASULAYN'DA 2 LABORATUVAR
    Bu kapsamda hayatın normale dönme hızının arttığı bölgede, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü aracılığıyla, ACU Derneği ile yapılan iş birliği çerçevesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespitine yönelik Tel Abyad'da 3, Rasulayn'da ise 2 PCR test laboratuvarı kuruldu.



    TEST SONUÇLARINI İBRAZ ZORUNLULUĞU
    15 günden fazla Suriye'de kalarak Türkiye'ye geçmek isteyen görevlilere, bu merkezlerden alacakları PCR test sonuçlarını sınır kapılarında ibraz etme zorunluluğu getirildi.

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