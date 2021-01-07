Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist, saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi dün etkisiz hale getirmişti.
İşte Milli Savunma Bakanlığından yapılan o açıklama;
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi dün etkisiz hale getirmişti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 7, 2021
Bölgeden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG'li teröristi daha takip eden Komandolarımız, teröristleri saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi. pic.twitter.com/67p16IbYo2