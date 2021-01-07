



İşte Milli Savunma Bakanlığından yapılan o açıklama;



Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi dün etkisiz hale getirmişti.



Bölgeden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG'li teröristi daha takip eden Komandolarımız, teröristleri saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi. pic.twitter.com/67p16IbYo2