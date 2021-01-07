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    • 07.01.2021 17:46
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    açıkladı: bölgesinde 8 terörist saklandıkları yerde etkisiz hale getirildi

    (MSB) bölgesinden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG’li teröristin, saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    AJANSLAR
    8 terörist etkisiz hale getirildi

    Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist, saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildi.



    Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi dün etkisiz hale getirmişti.



    İşte Milli Savunma Bakanlığından yapılan o açıklama;
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