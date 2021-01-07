AUZEF online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF giriş nasıl yapılır?

AZUEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman açıklanacak araştırması yapan öğrencilere, önceki dönemlerde, online sınavların ardından yaklaşık bir hafta sonra sonuçların açıklandığını belirtelim. Öğrenciler sonuçları aksis öğrenci giriş sisteminden online olarak öğrenilebilecek. Aksis giriş bilgileri için AUZEF telefon destek hattından yardım alabilecek. İstanbul Üniversitesi öğrencilere yardımcı olmak için şu duyuruyu yapmıştı:



"Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi için Öğrenci Çağrı Merkezi 0 (212) 440 00 44 numaralı telefondan hizmet vermeye devam edecek olup, diğer Fakülteler için Öğrenci Çağrı Merkezi Telefon Numarası 0 (212) 440 00 92 olarak değişmiştir."





AUZEF'TEN SOSYAL MEDYA UYARISI!



İstanbul Üniversitesi AUZEF'in resmi Twitter hesabından sosyal medya ve uygulamalar üzerinden çıkan soruları paylaşan kişiler hakkında bir duyuru yayımlandı. Duyuruda;

"Sosyal medya ortam/ortamlarında soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin sınavları iptal edilmiştir. Sınav süreci boyunca ve sonrasına soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavı iptal edilecek ve herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir."