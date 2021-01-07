AUZEF online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF giriş nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları online olarak 2-10 Ocak tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Sınavını tamamlayan öğrenciler AUZEF online sınav sonuçlarının hangi tarihte belli olacağını sorgulamaya başladı. Diğer yandan henüz sınava katılmamış olan öğrenciler AUZEF giriş nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını da merak ederek araştırılıyor. İşte detaylar…
AUZEF ONLİNE FİNAL SINAVINA NASIL GİRİLİR?
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi bitirme (final) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.
Bahar dönemindeki derslerinizin bitirme (final) sınavları 10 Temmuz 2020 – 20 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Sınavlarınıza bu tarihler arasında 24 saat boyunca istediğiniz gün ve saatte girebilirsiniz. Bitirme (Final) sınavında her bir ders için öğrencilerimize süresi 30 dakika olan, çoktan seçmeli 20 adet soru yöneltilecektir.
Çevrimiçi (Online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.
Sınava başladıktan sonra ekranda ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap şıklarından birini işaretleyip "Cevapla ve Sonraki Soru" butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz "Soruyu Boş Bırak" seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.
Sıradaki soruya geçtikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki soruya/sorulara kesinlikle dönülemez.
Sınavın herhangi bir anında "Sınavı Bitir" butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki "Sınavımı Bitirmek İstiyorum" butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınamaz.
AZUEF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman açıklanacak araştırması yapan öğrencilere, önceki dönemlerde, online sınavların ardından yaklaşık bir hafta sonra sonuçların açıklandığını belirtelim. Öğrenciler sonuçları aksis öğrenci giriş sisteminden online olarak öğrenilebilecek. Aksis giriş bilgileri için AUZEF telefon destek hattından yardım alabilecek. İstanbul Üniversitesi öğrencilere yardımcı olmak için şu duyuruyu yapmıştı:
"Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi için Öğrenci Çağrı Merkezi 0 (212) 440 00 44 numaralı telefondan hizmet vermeye devam edecek olup, diğer Fakülteler için Öğrenci Çağrı Merkezi Telefon Numarası 0 (212) 440 00 92 olarak değişmiştir."
AUZEF'TEN SOSYAL MEDYA UYARISI!
İstanbul Üniversitesi AUZEF'in resmi Twitter hesabından sosyal medya ve uygulamalar üzerinden çıkan soruları paylaşan kişiler hakkında bir duyuru yayımlandı. Duyuruda;
"Sosyal medya ortam/ortamlarında soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin sınavları iptal edilmiştir. Sınav süreci boyunca ve sonrasına soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavı iptal edilecek ve herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir."