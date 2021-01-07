Örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları, Bakanlık tarafından açıklama yapılana kadar açılmayacak.

Kurs açma – kapatma ve kursa katılacakların sayısı ile ilgili olarak MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uygulanacak. Yazıda ayrıca Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'nun da dikkate alınarak hayat boyu öğrenme kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren yüz yüze başlanması istendi.

Yüz yüze eğitim kararının sadece Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitülerindeki kursları kapsadığı ifade edildi. (DHA)