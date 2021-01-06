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    Susuzluk tehlikesi yaşayan ’da çekilen fotoğraf korkuttu! İşte İstanbul'da baraj doluluk oranı

    yıllar sonra susuzlukla karşı karşıya. 'nda aynı noktada çekilen görüntüler kuraklığın ciddiyetini ortaya çıkarıyor. Ocak 2017'de çekilen görüntülerde ise yüzde 64,6'sı dolu olan Alibeyköy Barajı'nın buz tuttuğu görülüyor. 4 yıl önce soğuk nedeniyle gölün üzeri buz tabakası ile kaplanırken, balıkçılar ancak ellerindeki küreklerle buzu kırıp ilerleyebiliyordu. Bugün ise sıcaklık 18 derecelerde seyrederken, aynı yerde keçiler otluyor.

    Korkunun fotoğrafı

    yıllar sonra susuzlukla karşı karşıya. 'nda aynı noktada çekilen görüntüler kuraklığın ciddiyetini ortaya çıkarıyor. Ocak 2017'de çekilen görüntülerde ise yüzde 64,6'sı dolu olan Alibeyköy Barajı'nın buz tuttuğu görülüyor. 4 yıl önce soğuk nedeniyle gölün üzeri buz tabakası ile kaplanırken, balıkçılar ancak ellerindeki küreklerle buzu kırıp ilerleyebiliyordu. Bugün ise sıcaklık 18 derecelerde seyrederken, aynı yerde keçiler otluyor.

    'ın Alibeyköy Barajı'nın havzası içinde kalan önemli eserlerinden de, bir zamanlar suya yansıyan görüntüsüyle büyülüyordu. Yüksekliği 29,5; uzunluğu 155 metre olan kemer bugün ise, sudan uzak kaldı. Suyun yerini, çatlamış toprak aldı. Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. , "Yine Ocak ortasına doğru soğuk sistemlerin de geldiğini görüyoruz. Eğer bu soğuk havalar da gelirse, İstanbul'da hepimizin beklediği kar yağışını da görmüş oluruz. İstanbul beyaz örtüye bürünmüş olur" dedi.

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    Haberler Güncel Susuzluk tehlikesi yaşayan İstanbul’da çekilen fotoğraf korkuttu! İşte İstanbul'da baraj doluluk oranı