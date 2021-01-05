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    • 06.01.2021 06:48
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    SON DAKİKA: Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı | 6 Ocak İstanbul'da kar yağacak mı?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde ve çevreleri ile 'ın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak, çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, “İstanbul’a kar yağacak mı?” Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 6 Ocak il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    SAKARYA °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    DENİZLİ °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    İZMİR °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    MANİSA °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ADANA °C, 22°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    HATAY °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    ISPARTA °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    İÇ ANADOLU
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    ANKARA °C, 11°C
    Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    ÇANKIRI °C, 10°C
    Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    ESKİŞEHİR °C, 10°C
    Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    KONYA °C, 14°C
    Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    BATI KARADENİZ
    Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    DÜZCE °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    KASTAMONU °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    ZONGULDAK °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    AMASYA °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    RİZE °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SAMSUN °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    TRABZON °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM °C, 3°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, -1°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    MALATYA °C, 4°C
    Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    VAN °C, 6°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Diyarbakır ve Batman çevrelerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 13°C
    Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    GAZİANTEP °C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    SİİRT °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı | 6 Ocak İstanbul'da kar yağacak mı?