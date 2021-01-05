SON DAKİKA: Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı | 6 Ocak İstanbul'da kar yağacak mı?

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu