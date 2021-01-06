Kocaeli Kartepe'de yaşayan 3 çocuk annesi Sevda Özdemir (33), yaklaşık 1 ay önce İsa Kösecik'ten (40) boşandı. Dün sabah Özdemir'in Uzunçiftlik Mahallesi'ndeki evine giden Kösecik, eski eşi ile tartışmaya başladı.
Cani adam, mutfaktan aldığı bıçakla çocuklarının gözleri önünde Kösecik'i bıçakladı. Genç kadın, kurtarılamadı. Katil zanlısı tutuklandı. Çocuklar ise yakınlarına teslim edildi.
GÖZYAŞI DENİZ'İ
İstanbul'da üniversiteli Deniz Büçkün, yılbaşı partisinde can verdi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, evdeki gençleri gözaltına alarak emniyete götürdü. Gençler, polise verdikleri ifadede şunları söyledi: Deniz, E.Ö.'nün getirdiği hapları alkolle aldı. Bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Hemen ambulans çağırdık ama kurtaramadık. İfadeler üzerine harekete geçen ekipler zehri satan torbacıyı yakaladı. Zanlı tutuklanıp cezaevine yollandı. Ölüm haplarını temin eden E.Ö ise serbest bırakıldı. Bu arada talihsiz genç kız, gözyaşları içinde Malatya'da toprağa verildi.
KAYIP ARANIYOR
İzmir'de 18 yaşındaki B.K. tarım işçisi ailesiyle birlikte İzmir'e geldi. Ancak engelli B.K'dan dünden beri haber alınamadığı belirtildi. Baba Sabri K., kızının işitme engelli olduğunu ve bu nedenle konuşamadığını belirtti. "Ne olur kızımı görenler haber versin" dedi.
İLGİNÇ HAVADİS
İstanbul'da oyuncu Rüzgar Aksoy köpeğini gezdirdiği sırada, başka bir köpeğin saldırısına uğradı. Eli kırıldı. Olaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, köpeğin sahibi Adil K. S. hakkında "Taksirle yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
KATİL BALIK
Van'da bir balıkçı, kaya balığına benzettiği balon balığını pişirdi. Fırıncı arkadaşı K.İ ile yedi. K.İ., hastanede can verdi. Balıkçının durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kentteki balıkçılar ise balon balığının Van Gölü'nde yaşamadığını belirtti. Dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
ANAHTAR
Kütahya'da 1 çocuk babası Harun Coşkun, evinin anahtarını yanına almayı unuttu. 3'üncü kattaki evine çatıdan girmeye çalıştı. Ancak sarkıttığı halatın kopması sonucu düşerek ağır yaralandı. Coşkun hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.
ALEMDE YAKALANDI
Kocaeli'de muhasebeci A.C.O çalıştığı fabrikanın parasını çaldı. Bankaya yatırılması için verilen 2 milyon TL'yi kendi hesabına yatırdı. Taksi plakası aldı. Arkadaşlarıyla lüks otelde alem yaparken yakalandı.
ELVEDA!
Kütahya Gediz'de Eda Karataş (10), kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Talihsiz kız, acılı ailesinin yaşadığı Uşak'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.
ARAZİ DEHŞETİ
Ordu Kumru'da Hikmet Erhan Batır, aralarında husumet bulunan kardeşi Erdal ile yengesi Emine Batır'ı tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ÖNCE DAYAK SONRA SOYGUN
Balıkesir'de dün hareketli saatler yaşandı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen bir kadın ile erkek, sabah saatlerinde F.S'ye ait kuyumcu dükkanına giriş yaptı. İşyeri sahibini döven zanlılar, bir miktar altını yanlarına alarak uzaklaştı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
ÇİLEM'İ DUYDULAR!
Samsunlu Çilem Kelleci, geçen yıl idrar yolu enfeksiyonu şikayetiyle Gazi Devlet Hastanesi'ne gitti. Doktorlara, antibiyotiğe karşı alerjisinin olduğunu söyledi. Ancak kendisine üç ilaçlı bir serum verildi. Aldığı serumun ardından görme kaybı yaşayan ve derisinde pullanmalar oluşan genç kadın, ölümden döndüğünü belirtti.
Yeniden görmesi için 92 bin TL'ye ihtiyaç duyan Kelleci'nin yardım çığlığını İngiliz basını da işitti.
Daily Mail ve The Sun, Kelleci'nin yaşadığı drama geniş yer verdi. Arabnews ve Daily Podium siteleri de Kelleci'nin yaşadıklarını haberleştirdi.
DELİCE YANIYOR!
Kırıkkale'nin Delice İlçesi'nde sıra dışı bir olay yaşandı... Yosma Kılınçkaya'ya (74) ait tek katlı müstakil evde bir haftada 10 kez yangın çıktı. Kılınçkaya'nın torunu Murat Kılınçkaya, "Garip ve enteresan bir olay. Elektrik kesikken ve sobalar sönükken yangın çıkıyor" şeklinde konuştu...