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İzmir'de 18 yaşındaki B.K. tarım işçisi ailesiyle birlikte İzmir'e geldi. Ancak engelli B.K'dan dünden beri haber alınamadığı belirtildi. Baba Sabri K., kızının işitme engelli olduğunu ve bu nedenle konuşamadığını belirtti. "Ne olur kızımı görenler haber versin" dedi.