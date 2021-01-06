Coronavirüs, dünyaya yayıldı. Türkiye ise salgına karşı aldığı tedbirler ile fark yarattı. Aydın Kuşadası'nda yaşayan İngiliz ve Hollandalılar, ülkemizin aldığı tedbirlere övgü yağdırdı.
Türkiye'nin çok hızlı tedbirler aldığını söyleyen Sharon Cook (68), "Pandemi ortaya çıktıktan sonra İngiltere geç kaldı. Türkiye ise görevini daha iyi yaptı" ifadesini kullandı.
Hollandalı Ada Vintover (61) "Türkiye COVİD-19 önlemleri bakımından Hollanda'dan daha iyi. Kendimi güvende hissediyorum. Geçen yaz Hollanda'ya gittim ve gerçekten korktum.
Kimse maske takmıyordu" açıklaması yaptı. Shack Devorse ise "Türkiye Coronavirüs açısından daha iyi. İnsanlar da kurallara uyuyor" diyerek alınan tedbirlere övgüler yağdırdı.
PAŞARISIZLIK!
Zonguldak Çaycuma'da döner ve tantuni büfesi işleten Erkan Cinbir, Coronavirüs tedbirlerine uymadı. Paket servis yapmak yerine restoranına müşteri aldı. Hakkında tam 24 kez ceza yazıldı. "Genelge beni bağlamaz" diyen ve kuralları hiçe sayan Cinbir'in işyeri 15 gün süreyle kapatıldı.
GÜZEL VE ŞÜPHELİ
Meksika'da yaşayan 21 yaşındaki Ximena Hita, ülkesinde yapılan yarışmada güzellik kraliçesi seçildi. Hemşirelik eğitimi alan ve Coronavirüs salgını boyunca hastanelerde görev yapan Hita, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Arkadaşları tarafından evinde cansız bedenine ulaşılan genç kızın intihar etmiş olabileceği düşünülüyor.
VİRÜSLE BAĞIŞIK
Coronavirüs dünyayı esir aldı. Ancak Pasifik Okyanusu'ndaki 18 bin nüfuslu Palau Cumhuriyeti'ne uğramadı. Ülkede alınan sıkı tedbirler sayesinde hiç pozitif vaka çıkmadı. ABD'nin aşılama programına dahil olan Palau halkının Moderna aşısı ile virüse karşı bağışıklık kazanacağı açıklandı.
LOFFDRA
Virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'de salgın kontrolden çıktı! Vaka sayılarının günlük 50 bini aşması üzerine ülke 15 Şubat'a kadar üçüncü kez karantinaya alındı. Alışveriş ve egzersiz haricinde evden çıkmak yasaklandı. Okullarda ise uzaktan eğitim kararı alındı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, virüsün yeni türünün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu açıkladı.
DOZ UYARISI
Pfizer-Biontech'in COVİD-19 aşısında üretim ve tedarik sıkıntısı başladı. İki doz arasındaki 21 günlük süre 12 haftaya çıkartıldı. Şirket aşının yüzde 95 koruyucu olması için 21 gün arayla vurulması gerektiğini açıkladı. FDA ise uyardı: Doz ayarındaki değişiklikler sağlığa zarar verebilir.
AŞI GENELGESİ
Sağlık Bakanlığı, 81 ile genelge gönderdi. Aşılarının, Aile Sağlık merkezleri, kamu, özel ve üniversite hastanelerinde de yapılacağını bildirdi. Vatandaşlara, Merkezi Hastane Randevu Sistemi üzerinden randevu verilecek.
SAHTE MESAJA DİKKAT
Dolandırıcılar, Coronavirüs aşısı bahanesiyle insanları kandırmaya başladı. Bilim Kurulu Üyesi Doç. Afşin Kayıpmaz: Aşıyla ilgili bir kısa mesaj veya elektronik posta gelmesi söz konusu değil. Sakın o linkleri açmayın.