DOZ UYARISI



Pfizer-Biontech'in COVİD-19 aşısında üretim ve tedarik sıkıntısı başladı. İki doz arasındaki 21 günlük süre 12 haftaya çıkartıldı. Şirket aşının yüzde 95 koruyucu olması için 21 gün arayla vurulması gerektiğini açıkladı. FDA ise uyardı: Doz ayarındaki değişiklikler sağlığa zarar verebilir.

AŞI GENELGESİ

Sağlık Bakanlığı, 81 ile genelge gönderdi. Aşılarının, Aile Sağlık merkezleri, kamu, özel ve üniversite hastanelerinde de yapılacağını bildirdi. Vatandaşlara, Merkezi Hastane Randevu Sistemi üzerinden randevu verilecek.

SAHTE MESAJA DİKKAT

Dolandırıcılar, Coronavirüs aşısı bahanesiyle insanları kandırmaya başladı. Bilim Kurulu Üyesi Doç. Afşin Kayıpmaz: Aşıyla ilgili bir kısa mesaj veya elektronik posta gelmesi söz konusu değil. Sakın o linkleri açmayın.