Kemal Sunal reklamı nasıl çekildi? Ziraat Bankası Kemal Sunal reklamı kim oynuyor?

KEMAL SUNAL REKLAMI NASIL ÇEKİLDİ?

Ziraat Bankası "Deep Fake" teknolojisinden de yararlanarak bu reklam filmini çekti. Banka daha önce de Yeşilçam Sineması'nın önde gelen isimlerinin yer aldığı bir reklam filmi yayınlanmıştı.

KEMAL SUNAL'I KİM OYNUYOR?

Mehmet Kurt, iki buçuk saat süren makyajla Kemal Sunal'a birebir benzetildi. Mehmet Kurt rolü için "Kemal Sunal'ı canlandırmak benim için onur ve gururdur. Öyle usta bir ismi canlandırıyordum ki, hata yapmaktan korktum. O yüzden çok sade ve temiz oynamaya çalıştım" dedi.