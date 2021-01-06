Kemal Sunal reklamı nasıl çekildi? Ziraat Bankası Kemal Sunal reklamı kim oynuyor?

Kemal Sunal reklamı kim oynuyor? Ziraat Bankası Kemal Sunal reklamı kim oynuyor? Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ı son çekilen Ziraat Bankası reklamında görenler şaşkınlık yaşadı. Görüntünün montaj olup olmadığı merak edilirken Kemal Sunal'ı kimin oynadığına yönelik araştırma da yapılıyor.
KEMAL SUNAL REKLAMI NASIL ÇEKİLDİ?
Ziraat Bankası "Deep Fake" teknolojisinden de yararlanarak bu reklam filmini çekti. Banka daha önce de Yeşilçam Sineması'nın önde gelen isimlerinin yer aldığı bir reklam filmi yayınlanmıştı.
KEMAL SUNAL'I KİM OYNUYOR?
Mehmet Kurt, iki buçuk saat süren makyajla Kemal Sunal'a birebir benzetildi. Mehmet Kurt rolü için "Kemal Sunal'ı canlandırmak benim için onur ve gururdur. Öyle usta bir ismi canlandırıyordum ki, hata yapmaktan korktum. O yüzden çok sade ve temiz oynamaya çalıştım" dedi.
MEHMET KURT KİMDİR?
Mehmet Kurt, 1983'te Gaziantep'te doğdu. Lisede okul tiyatrosuyla oyunculuğa adım attı. 1999-2004 yıllarında Gaziantep'te birçok tiyatrolarda görev alan Mehmet Kurt, 2004'te 'Türkiye'nin Yıldızları' yarışma programıyla İstanbul'a geldi.
Mehmet Kurt, 2004'ten beri tiyatro, tv dizisi, sinema filmi ve reklam oyunculuğu yapmaktadır.Mehmet Kurt, 2000 yılında yayınlanan Azad projesiyle ilk kez deneyim yaşadı. Türkiye'nin Yıldızları Yarışma Programı ve En İyi Arkadaşım projelerinde de yer alan Mehmet Kurt, 2005 yılında yayınlanan ve 80 bölüm süren Emret Komutanım dizisindeki performansıyla geniş kitlelerce tanındı.Mehmet'in Günlüğü BJK TV Programıyla 2010 yılında yeniden izleyicisiyle buluşan Mehmet Kurt, Naber Bacanak ve ardından Akasya Durağı'nda yer aldı.