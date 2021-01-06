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    CHP’li gin'den ’in babası tekin'e 'iftira' suçlaması

    CHP’li gin, ’in babası tekin hakkında "iftira ve hakaret" suçlamasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    Babaya iftira suçlaması
    Muğla'da tarafından hunharca öldürülen üniversite öğrencisi 'in babası tekin'in CHP'li vekil gin ile ilgili iddiası tartışma yarattı. Girgin, kendisi hakkında "Beni aradı, aileyi rahat bırakmamızı istedi" şeklindeki açıklamaları nedeniyle acılı baba Gültekin'e isyan etti.

    Girgin "Ben sadece taziye için aradım" derken, Gültekin ise "İddiamın arkasındayım, davadan vazgeçmem istendi" dedi. Bunun üzerine 'in avukatı un, Gültekin hakkında "iftira ve hakaret" suçlamasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı.



    Avukat Tozun, "Müvekkilim Süleyman Girgin'in onuru, şerefi ve saygınlığı zedelenmiştir. Bu bir iftiradır" dedi.




    , "Ben de Süleyman Girgin'i şikayet edeceğim. Bu ne ikiyüzlülüktür" dedi.



    Pınar Gültekin

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