Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından hunharca öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'in CHP'li vekil Süleyman Girgin ile ilgili iddiası tartışma yarattı. Girgin, kendisi hakkında "Beni aradı, aileyi rahat bırakmamızı istedi" şeklindeki açıklamaları nedeniyle acılı baba Gültekin'e isyan etti.
Girgin "Ben sadece taziye için aradım" derken, Gültekin ise "İddiamın arkasındayım, davadan vazgeçmem istendi" dedi. Bunun üzerine Süleyman Girgin'in avukatı Pınar Alpay Tozun, Gültekin hakkında "iftira ve hakaret" suçlamasıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı.
Avukat Tozun, "Müvekkilim Süleyman Girgin'in onuru, şerefi ve saygınlığı zedelenmiştir. Bu bir iftiradır" dedi.
Sıddık Gültekin, "Ben de Süleyman Girgin'i şikayet edeceğim. Bu ne ikiyüzlülüktür" dedi.
Pınar Gültekin
Girgin "Ben sadece taziye için aradım" derken, Gültekin ise "İddiamın arkasındayım, davadan vazgeçmem istendi" dedi. Bunun üzerine Süleyman Girgin'in avukatı Pınar Alpay Tozun, Gültekin hakkında "iftira ve hakaret" suçlamasıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı.
Avukat Tozun, "Müvekkilim Süleyman Girgin'in onuru, şerefi ve saygınlığı zedelenmiştir. Bu bir iftiradır" dedi.
Sıddık Gültekin, "Ben de Süleyman Girgin'i şikayet edeceğim. Bu ne ikiyüzlülüktür" dedi.
Pınar Gültekin