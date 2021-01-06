Aşı takvimi belli oldu mu? Aşıların ne zaman başlayacağı ve kimlere ilk olarak aşı vurulacağı merak edilen konulardan birisi. Dünya genelinde milyonlarca kişi aşılanırken, koronavirüse karşı önlemler de devam ediyor. Aşılama çalışmalarının bitmesiyle sosyal hayatın normale dönmesi bekleniyor. Ülkemizde de aşıların ne zaman vurulmaya başlanacağına dair araştırma yapılıyor. Peki aşı takvimi belli oldu mu?
AŞILAR NEREDE YAPILACAK?
Ön hazırlıklar başladı. Aşılama, aile sağlığı merkezleri, hastane ve iş yerlerinde yapılabilecek.
Evden çıkamayanlar ya da huzurevlerinde kalanlar için mobil ekipler olacak.
AŞI TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "3 kişilik gruplar halinde aşı ekipleri çalışacaklar. Günde 80 kişiye kadar her bir birey aşı yapacak, bir grubun günde 200 kişiye aşı yapması bekleniyor. Yani kabaca baktığımızda Türkiye'de günde 1,5 milyon aşı yapma kapasitemiz var. Toplumun ilk doz aşılaması 3 ay içerisinde gerçekleşecek " dedi.
Önce sağlık çalışanları, daha sonra 65 yaş üzeri kişiler, engelliler, koruma ve huzurevlerinde kalanlar aşılanacak.
İkinci grupta toplum işleyişi için gerekli sektör ve kritik işlerde çalışanlar ile 50 yaş üzeri en az bir kronik hastalığı olanlar var.
İlk iki grupta yer almayan sektörler de üçüncü aşamada değerlendirildi.
Son aşamada ise tüm bireylerin aşılanması hedefleniyor.
Hamileler ile 4 veya 6 ay içinde koronavirüs geçirenler aşılanmayacak.
KORONA AŞISI ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
Ücretsiz yapılacak aşı zorunlu olmayacak.