Aşı takvimi belli oldu mu? Aşıların ne zaman başlayacağı ve kimlere ilk olarak aşı vurulacağı merak edilen konulardan birisi. Dünya genelinde milyonlarca kişi aşılanırken, koronavirüse karşı önlemler de devam ediyor. Aşılama çalışmalarının bitmesiyle sosyal hayatın normale dönmesi bekleniyor. Ülkemizde de aşıların ne zaman vurulmaya başlanacağına dair araştırma yapılıyor. Peki aşı takvimi belli oldu mu?