Bim , A101, Şok ve Migros marketler peşi sıra personel alımları için açıklamalar yapıyor. Farklı şehirlerde farklı kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi. Türkiye 'de farklı şehirlerdeki Bim, Şok ve A101 marketler bünyesine yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizin devamında. Farklı kadrolarda çalıştırılacak personeller için başvuruların internet üzerinden başladığına yer verildi.