The Chronicle of Philanthropy" dergisinin "2020'nin en yüksek bağışları" listesini yayınladı. Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un iklim değişikliğiyle mücadele için kurduğu Bezos, Yeryüzü Vakfı'na yaptığı 10 milyar dolarlık bağış, yılın tek seferde yapılan en büyük bağışı olarak tarihe geçti. Bezos'un bağışı dışında listede ilk 10'da yer alan diğer bağışların toplamı ancak 2,6 milyar dolara ulaşabildi. Amerika'da birçok ekonomist, bu bağışların nereye, nasıl yapıldığının hiçbir zaman belgelenmediğini söyledi.

DOKTOR HAYAT

Ülkesini terk edip, Kilis'e gelmek zorunda kalan ortopedi uzmanı Dr. Gazel Hilal, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin verdiği özel izinle 7 yıldır düzenli olarak sınırın karşı tarafına geçerek ülkesinde bombalar sonucu çeşitli uzuvları kopan veya yaralanan vatandaşlarını tedavi ediyor. Dr. Hilal, hayırseverlerin bağışlarıyla faaliyet yürüten derneğin tüm sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sunduklarını belirtti. Dr. Hilal, Azez ilçesindeki Bab El Selam sınır kapısında kurulan ortezprotez atölyesinde bugüne kadar 2 bin 593 Suriyeli yetişkin ve çocuğa protez takarak yeniden yürümenin sevincini yaşattıklarını söyledi.

İBRAHİM GÜNEŞ