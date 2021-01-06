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    ’un sahibi 'tan rekor bağış

    ” dergisinin “2020’nin en yüksek bağışları” listesini yayınladı. ’un sahibi ’un iklim değişikliğiyle mücadele için kurduğu , Yeryüzü Vakfı’na yaptığı 10 milyar dolarlık bağış, yılın tek seferde yapılan en büyük bağışı olarak tarihe geçti.

    Bağış gerçek mi?

    " dergisinin "2020'nin en yüksek bağışları" listesini yayınladı. 'un sahibi 'un iklim değişikliğiyle mücadele için kurduğu , Yeryüzü Vakfı'na yaptığı 10 milyar dolarlık bağış, yılın tek seferde yapılan en büyük bağışı olarak tarihe geçti. Bezos'un bağışı dışında listede ilk 10'da yer alan diğer bağışların toplamı ancak 2,6 milyar dolara ulaşabildi. 'da birçok ekonomist, bu bağışların nereye, nasıl yapıldığının hiçbir zaman belgelenmediğini söyledi.

    DOKTOR HAYAT
    Ülkesini terk edip, 'e gelmek zorunda kalan ortopedi uzmanı Dr. Gazel Hilal, 'nin verdiği özel izinle 7 yıldır düzenli olarak sınırın karşı tarafına geçerek ülkesinde bombalar sonucu çeşitli uzuvları kopan veya yaralanan vatandaşlarını tedavi ediyor. Dr. Hilal, hayırseverlerin bağışlarıyla faaliyet yürüten derneğin tüm sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sunduklarını belirtti. Dr. Hilal, ilçesindeki sınır kapısında kurulan ortezprotez atölyesinde bugüne kadar 2 bin 593 yetişkin ve çocuğa protez takarak yeniden yürümenin sevincini yaşattıklarını söyledi.
    İBRAHİM GÜNEŞ

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    Haberler Güncel Amazon’un sahibi Jeff Bezos'tan rekor bağış